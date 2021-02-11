​Джилардино спустя месяц вернулся в «Сиену», команду должен был принять Владимир Газзаев

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11 Февраля 2021, 17:53,
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После ухода Марьяна Пахаря с тренерского мостика «Сиены» перспективы Владимира Газзаева показались туманными. Российский специалист, как известно, должен был принять клуб Серии D, однако из-за отсутствия необходимых документов формально тренером считался Пахарь.
Очевидно, Газзаев всё же не будет работать в «Сиене». В четверг клуб объявил о возвращении на должность главного тренера Альберто Джилардино. Тридцативосьмилетний специалист снова занял тренерское кресло в «Сиене» спустя ровно месяц после отставки.
На сегодняшний день «Сиена» занимает восьмое место в своей группе Серии D.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сиена, Альберто Джилардино, Владимир Газзаев