​Джилардино спустя месяц вернулся в «Сиену», команду должен был принять Владимир Газзаев

После ухода Марьяна Пахаря с тренерского мостика «Сиены» перспективы Владимира Газзаева показались туманными. Российский специалист, как известно, должен был принять клуб Серии D, однако из-за отсутствия необходимых документов формально тренером считался Пахарь.

Очевидно, Газзаев всё же не будет работать в «Сиене». В четверг клуб объявил о возвращении на должность главного тренера Альберто Джилардино. Тридцативосьмилетний специалист снова занял тренерское кресло в «Сиене» спустя ровно месяц после отставки.

На сегодняшний день «Сиена» занимает восьмое место в своей группе Серии D.