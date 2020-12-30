Галлиани: «Балотелли потерял много лет, он мог добиться большего»

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30 Декабря 2020, 13:20,
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Гендиректор «Монцы» Адриано Галлиани поделился мнением о форварде команды Марио Балотелли.
«Надеемся, что период карьеры Балотелли в «Монце» будет успешным. Марио требуется время, ведь он не принимал участия в официальных матчах с марта. Сейчас мы приводим его в форму.
Могу точно сказать, что Балотелли - футболист мирового уровня. Очень жаль, что он потерял столько лет. Марио мог добиться намного большего», - приводит слова Галлиани издание Football-Italia.
«Монца» подписала с 30-летним нападающим контракт до лета 2021-го года. Балотелли будет выступать за команду под 45-м номером.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Марио Балотелли, Адриано Галлиани
Балотелли это пример того, как просрать и талант, и карьеру.
Это пример типичного тупого.. ну понятно, да?)..
Титулы выиграл и можно отдыхать, правда отдых затянулся)
Афро-итальянца тупого и ленивого.