Галлиани: «Балотелли потерял много лет, он мог добиться большего»

Гендиректор «Монцы» Адриано Галлиани поделился мнением о форварде команды Марио Балотелли.

«Надеемся, что период карьеры Балотелли в «Монце» будет успешным. Марио требуется время, ведь он не принимал участия в официальных матчах с марта. Сейчас мы приводим его в форму.

Могу точно сказать, что Балотелли - футболист мирового уровня. Очень жаль, что он потерял столько лет. Марио мог добиться намного большего», - приводит слова Галлиани издание Football-Italia.

«Монца» подписала с 30-летним нападающим контракт до лета 2021-го года. Балотелли будет выступать за команду под 45-м номером.