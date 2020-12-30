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Галлиани: «Балотелли потерял много лет, он мог добиться большего»

30 Декабря 2020, 13:20,

Depositphotos

Гендиректор «Монцы» Адриано Галлиани поделился мнением о форварде команды Марио Балотелли.

«Надеемся, что период карьеры Балотелли в «Монце» будет успешным. Марио требуется время, ведь он не принимал участия в официальных матчах с марта. Сейчас мы приводим его в форму.

Могу точно сказать, что Балотелли - футболист мирового уровня. Очень жаль, что он потерял столько лет. Марио мог добиться намного большего», - приводит слова Галлиани издание Football-Italia.

«Монца» подписала с 30-летним нападающим контракт до лета 2021-го года. Балотелли будет выступать за команду под 45-м номером.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марио Балотелли, Адриано Галлиани
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Комментарии (4)
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2
Кар Карыч
30 Декабря 2020, 13:31

Балотелли это пример того, как просрать и талант, и карьеру.

2
CERG
30 Декабря 2020, 15:15

Это пример типичного тупого.. ну понятно, да?)..

0
rygen
30 Декабря 2020, 15:48

Титулы выиграл и можно отдыхать, правда отдых затянулся)

0
Кар Карыч
30 Декабря 2020, 15:44

Афро-итальянца тупого и ленивого.

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