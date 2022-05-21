Тедеско взял Кубок Германии: «РБ Лейпциг» отыгрался вдесятером и победил «Фрайбург» по пенальти

В финале DFB-Pokal схлестнулись «Фрайбург» и «РБ Лейпциг».

«РБ Лейпциг» вылетел в полуфинале Лиги Европы, хотя его ожидали увидеть в решающем матче второго по значимости еврокубка. В финал прошёл «Рейнджерс», и «быки» не избежали критики. Чтобы подсластить горечь от еврокубковой недосказанности, подопечные Доменико Тедеско собирались выиграть Кубок Германии, где в соперники по финалу ей достался «Фрайбург». В итоговой таблице Бундеслиги эти команды разделили всего лишь три очка, так что противостояние между ними очерчивалось напряжённое.

У «Лейпцига» есть такое, что он вкатывается в игру не сразу, и ему потом приходится прилагать лишние усилия, чтобы развернуть игру в свою сторону. Так получилось и на этот раз. Если бы забил на четырнадцатой минуте Форсберг слева с островатого угла, то другое дело. В той ситуации «бразильцев из Брайсгау» спас вратарь Флеккен.

Спустя несколько минут Гюнтер слева отпасовал в штрафную, Шаллаи скинул на подступы, и Эггештайн отправил мяч в левый нижний угол (1:0). Игроки номинальных гостей спорили насчёт того, что гол не надо засчитывать, поскольку Шаллаи подыграл себе рукой, но судья не внял их увещеваниям.

Надо отметить, что в середине тайма «быки» были весьма близки к сравнению счёта. Нкунку пробил с близкой дистанции, Флеккен задел мяч руками и замедлил его скорость, а Шлоттербек оказался в нужное время в нужном месте, подчистив ленточку. Но в целом атакам «РБ Лейпцига» остроты не хватало.

Во втором тайме команда Тедеско поначалу охраняла как преимущество во владении, так и недостаточность непосредственно в нападении. Кроме того, она умудрилась допустить выбегание Хёлера один на один, что спровоцировало Хальстенберга на лишение соперника явной возможности забить гол. Прямая красная карточка – и «Лейпциг» остаётся вдесятером.

Грифо с назначенного штрафного послал мяч в сетку ворот, но с внешней стороны. Если бы счёт стал 2:0, песенка «красных быков» могла быть спета. А так не всё было однозначно. И они выжали максимум из глубинного штрафного на 77-й минуте. На подборе Лаймер подал в штрафную, Орбан скинул, и Нкунку замкнул левую штангу (1:1).

«Ред Булл» почуял веру в свои силы и вскоре заработал ещё штрафной. Собослаи навесил слева на ближнюю, возникла неразбериха, и Флеккену пришлось отражать удар Хенрихса. Было подозрение, что полевой игрок «Фрайбурга» сыграл рукой, но видеоассистенты не подозвали главного арбитра к монитору, и пенальти не был назначен.

«РБ Лейпциг» был ближе к победе в конце основного времени – чего стоит ещё удар в левый угол от Ольмо после скидки Нкунку – мяч прошёл совсем рядом со створом. Но в целом концовка проходила спокойно. Тедеско дежурно получил жёлтую карточку, и матч плавно перетёк в дополнительное время.

В овертайме игра не закисла. У «Фрайбурга» было два попадания в штангу, и во втором случае Демирович оказался перед пустым створом на добивании, но запустил мяч на трибуну. На 115-й минуте загнал мяч в перекладину Хаберер. Чуть позже Ольмо рухнул в чужой штрафной, получив по ногам от Хёфлера, который сыграл в том числе и в мяч. Проглядев видеоповтор, рефери назначил не пенальти, а угловой. Ещё до просмотра заменённый Кампль получил вторую жёлтую за недовольство.

Решить ситуацию в основное время мог ещё Грифо, но промахнулся. «РБ Лейпциг» исполнил штрафной и угловой, заработал новый корнер, и прозвучал финальный свисток. Итак, серия пенальти. Свои попытки в ней не реализовали Гюнтер (выше) и Демирович (перекладина), и команда Тедеско взяла второй по значимости трофей в Германии. Это, конечно, не Лига Европы, но всё равно достижение, которое раньше «РБ Лейпцигу» не покорялось.

Кирилл Иванцов