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Кубок Германии

Тедеско взял Кубок Германии: «РБ Лейпциг» отыгрался вдесятером и победил «Фрайбург» по пенальти

21 Мая 2022 • 23:47 Комментировать (1)
Фрайбург
1:1
РБ Лейпциг
окончен после пенальти

В финале DFB-Pokal схлестнулись «Фрайбург» и «РБ Лейпциг».

Протокол игры  
Фрайбург 1:1РБ Лейпциг
(1:0) Эггештайн Максимилиан19'   
  76'Нкунку Кристофер (1:1)
(2:2) Петерсен Нильс121'   
  121'Орбан Вилли (2:3)
  121'Хенрихс Бенджамин (3:5)
  121'Нкунку Кристофер (1:2)
  121'Ольмо Дани (2:4)
(3:4) Шлоттербек Кевен121'   
Флеккен МаркГульде Мануэль  106' (Шлоттербек Кевен (  106') Линхарт Филипп   90'Шлоттербек НикоКюблер Лукас   82'  86' (Шмид Жонатан (  86') Эггештайн Максимилиан  86' (Хаберер Яник (  86') Хёфлер НиколасГюнтер КристианШаллаи Роланд  79' (Демирович Эрмедин (  79'   113') Грифо ВинченцоХёлер Лукас  79' (Петерсен Нильс (  79')
Запасные: Чон У-ЁнСильдиллия КилианнВайсхаупт НоаУфофф Бенджамин
Гулачи ПетерСимакан Мохамед   58'  113' (Гвардиол Йошко (  113') Орбан ВиллиХальстенберг Марсель   57'Клостерманн ЛукасЛаймер Конрад  99' (Адамс Тайлер (  99') Кампль Кевин   60'   119'  69' (Ольмо Дани (  69') Хенрихс БенджаминФорсберг Эмиль   83'  61' (Собослаи Доминик (  61') Нкунку КристоферАндре Силва  61' (Мукиэле Норди (  61')
Запасные: Анхелиньо ХосеАйдара АмадуМартинес ХосепПоульсен Юссуф
21 мая. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

«РБ Лейпциг» вылетел в полуфинале Лиги Европы, хотя его ожидали увидеть в решающем матче второго по значимости еврокубка. В финал прошёл «Рейнджерс», и «быки» не избежали критики. Чтобы подсластить горечь от еврокубковой недосказанности, подопечные Доменико Тедеско собирались выиграть Кубок Германии, где в соперники по финалу ей достался «Фрайбург». В итоговой таблице Бундеслиги эти команды разделили всего лишь три очка, так что противостояние между ними очерчивалось напряжённое.

У «Лейпцига» есть такое, что он вкатывается в игру не сразу, и ему потом приходится прилагать лишние усилия, чтобы развернуть игру в свою сторону. Так получилось и на этот раз. Если бы забил на четырнадцатой минуте Форсберг слева с островатого угла, то другое дело. В той ситуации «бразильцев из Брайсгау» спас вратарь Флеккен.

Спустя несколько минут Гюнтер слева отпасовал в штрафную, Шаллаи скинул на подступы, и Эггештайн отправил мяч в левый нижний угол (1:0). Игроки номинальных гостей спорили насчёт того, что гол не надо засчитывать, поскольку Шаллаи подыграл себе рукой, но судья не внял их увещеваниям.

Надо отметить, что в середине тайма «быки» были весьма близки к сравнению счёта. Нкунку пробил с близкой дистанции, Флеккен задел мяч руками и замедлил его скорость, а Шлоттербек оказался в нужное время в нужном месте, подчистив ленточку. Но в целом атакам «РБ Лейпцига» остроты не хватало.

Во втором тайме команда Тедеско поначалу охраняла как преимущество во владении, так и недостаточность непосредственно в нападении. Кроме того, она умудрилась допустить выбегание Хёлера один на один, что спровоцировало Хальстенберга на лишение соперника явной возможности забить гол. Прямая красная карточка – и «Лейпциг» остаётся вдесятером.

Грифо с назначенного штрафного послал мяч в сетку ворот, но с внешней стороны. Если бы счёт стал 2:0, песенка «красных быков» могла быть спета. А так не всё было однозначно. И они выжали максимум из глубинного штрафного на 77-й минуте. На подборе Лаймер подал в штрафную, Орбан скинул, и Нкунку замкнул левую штангу (1:1).

«Ред Булл» почуял веру в свои силы и вскоре заработал ещё штрафной. Собослаи навесил слева на ближнюю, возникла неразбериха, и Флеккену пришлось отражать удар Хенрихса. Было подозрение, что полевой игрок «Фрайбурга» сыграл рукой, но видеоассистенты не подозвали главного арбитра к монитору, и пенальти не был назначен.

«РБ Лейпциг» был ближе к победе в конце основного времени – чего стоит ещё удар в левый угол от Ольмо после скидки Нкунку – мяч прошёл совсем рядом со створом. Но в целом концовка проходила спокойно. Тедеско дежурно получил жёлтую карточку, и матч плавно перетёк в дополнительное время.

В овертайме игра не закисла. У «Фрайбурга» было два попадания в штангу, и во втором случае Демирович оказался перед пустым створом на добивании, но запустил мяч на трибуну. На 115-й минуте загнал мяч в перекладину Хаберер. Чуть позже Ольмо рухнул в чужой штрафной, получив по ногам от Хёфлера, который сыграл в том числе и в мяч. Проглядев видеоповтор, рефери назначил не пенальти, а угловой. Ещё до просмотра заменённый Кампль получил вторую жёлтую за недовольство.

Решить ситуацию в основное время мог ещё Грифо, но промахнулся. «РБ Лейпциг» исполнил штрафной и угловой, заработал новый корнер, и прозвучал финальный свисток. Итак, серия пенальти. Свои попытки в ней не реализовали Гюнтер (выше) и Демирович (перекладина), и команда Тедеско взяла второй по значимости трофей в Германии. Это, конечно, не Лига Европы, но всё равно достижение, которое раньше «РБ Лейпцигу» не покорялось.

Кирилл Иванцов

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окончен после пенальти Фрайбург 1:1 РБ Лейпциг
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