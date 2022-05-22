Вратарь «РБ Лейпцига»: Мы заслужили эту победу в Кубке Германии

Венгерский голкипер «РБ Лейпцига» Петер Гулачи высказался по поводу победы своей команды в финале Кубка Германии над «Фрайбургом».

Гулачи сказал журналистам, что футболисты «РБ Лейпцига» показали невероятный боевой дух, который позволил команде совершить камбэк и в итоге добиться победы. Венгерский вратарь отметил, что «быки» заслужили победу, хотя в дополнительное время всё могло сложиться совсем иначе.

Напомним, что подопечные Доменико Тедеско в серии послематчевых пенальти сумели переиграть «Фрайбург» и выиграть Кубок Германии. Стоит отметить, что «быки» половину матча играли вдесятером.