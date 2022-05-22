Тедеско стал одним из самых молодых тренеров, которому удалось выиграть Кубок Германии

Наставник «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско стал одним из самых молодых тренеров, победившим в Кубке Германии.

По информации Opta, 36-летний Тедеско стал самым молодым тренером, которому удалось выиграть Кубок Германии за последние 43 года. Моложе был разве что Ханс-Дитер Типпенхауэр, который в 1979 году выиграл трофей вместе с «Фортуной» из Дюссельдорфа. Тогда тренеру было 35 лет и 250 дней.

Напомним, что футболисты «РБ Лейпцига» под шефством Доменико Тедеско в финале Кубка Германии в серии послематчевых пенальти обыграли «Фрайбург». Для Тедеско этот трофей стал первым в карьере.