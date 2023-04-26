«Фортуна для всех» - руководство дюссельдорфского клуба приглашает всех бесплатно

Маркетинговая революция в немецком футболе - известный в прошлом на европейском уровне клуб «Фортуна» из Дюссельдорфа (чемпион Германии в 1933 году - в год прихода к власти Гитлера, по странному совпадению, а также дважды победитель Кубка - 1979 и 1980) решил порадовать своих болельщиков буквальным претворением названия клуба в жизнь.

Ведь «фортуна», как известно, значит «удача», а приглашая на стадион своих фанатов, клуб желает им всем удачи - согласитесь, есть в этом что-то привлекательное.

В общем, со следующего сезона клуб перестает продавать билеты за деньги - они будут предоставляться бесплатно. Правда, пока что в качестве эксперимента лишь на три домашних матчах, но с перспективой продления идеи.

Сейчас клуб занимает шестое место во второй немецкой Бундеслиге.