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Германия. 2-я бундеслига

«Фортуна для всех» - руководство дюссельдорфского клуба приглашает всех бесплатно

26 Апреля 2023 • 23:34 Комментировать
Фортуна
...
Карлсруэ
30.04 14:30

Маркетинговая революция в немецком футболе - известный в прошлом на европейском уровне клуб «Фортуна» из Дюссельдорфа (чемпион Германии в 1933 году - в год прихода к власти Гитлера, по странному совпадению, а также дважды победитель Кубка - 1979 и 1980) решил порадовать своих болельщиков буквальным претворением названия клуба в жизнь.

Ведь «фортуна», как известно, значит «удача», а приглашая на стадион своих фанатов, клуб желает им всем удачи - согласитесь, есть в этом что-то привлекательное.

В общем, со следующего сезона клуб перестает продавать билеты за деньги - они будут предоставляться бесплатно. Правда, пока что в качестве эксперимента лишь на три домашних матчах, но с перспективой продления идеи.

Сейчас клуб занимает шестое место во второй немецкой Бундеслиге. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фортуна Дюссельдорф
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ФОРТУНА КАРЛСРУЭ
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