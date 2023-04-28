Воспитанник «Карлсруэ» Ларс Штиндль, ныне выступающий за «Боруссию», покинет мёнхенгладбахский клуб уже ближайшим летом и вернётся в свою родную команду. Об этом сообщается на официальном сайте «Карлсруэ».

34-летний футболист подписал с клубом однолетний контракт, ранее в этом месяце он объявил, что покинет «Боруссию».

Продолжит ли Штиндль свою карьеру после 2024 года, пока неизвестно.

По мнению экспертов, идеальным завершением карьеры Штиндля был бы выход с его помощью «Карлсруэ» в элитный дивизион немецкого футбола по итогам следующего сезона.

Штиндль покинул родную команду в 2010 году, на правах бесплатного трансфера присоединившись к «Ганноверу 96».