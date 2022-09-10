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Германия. 2-я бундеслига

«Гамбург» установил рекорд второй Бундеслиги

 
10 Сентября 2022 • 03:02 Комментировать
Хольштайн Киль
2:3
Гамбург
окончен

Мы уже сообщали о том, что вылетевший несколько лет тому назад из Бундеслиги «Гамбург» очень удачно начал новый сезон. Эта тенденция продолжается - сейчас «Гамбург» лидирует в турнирной таблице чемпионата с 18 очками после 8 туров.

Особенно удачно команда играет в гостях - так, вчера команда обыграла в гостях «Хольштайн», и это была уже седьмая победа «Гамбурга» в гостях кряду, с учетом и прошлого сезона также. Этот результат стал повторением рекорда второй лиги немецкого чемпионата, ранее, в сезоне 2019\2020, семь матчей кряду удалось выиграть «Арминии» из Билефильда.

Следующий матч «Гамбург» сыграет у себя дома против «Фортуны» из Дюссельдорфа.

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Гамбург
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