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Германия. 2-я бундеслига

«Гамбург» установил клубный рекорд

13 Августа 2022 • 21:02 Комментировать
Арминия
0:2
Гамбург
окончен

Выступающий во второй немецкой Бундеслиге «Гамбург» установил новый клубный рекорд. Сегодня «Гамбург» забил два мяча «Арминии», одержав выездную победу в четвертом туре чемпионата, и эта победа стала для «Гамбурга» седьмой подряд с учетом всех турниров (в данном случае и Кубка Германии также).

Еще никогда ранее прославленный клуб не побеждал в семи играх кряду с учетом всех турниров - даже в лучшие свои времена, в 80-е годы прошлого столетия, когда «Гамбург» даже побеждал в Кубке чемпионов.

Напомним, что «Гамбург» вылетел из первой Бундеслиги по итогам сезона 2017\2018, и с тех пор пытается вернуться в высший свет немецкого футбола. 

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Евро-Футбол.Ру,
Гамбург Арминия
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