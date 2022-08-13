«Гамбург» установил клубный рекорд

Выступающий во второй немецкой Бундеслиге «Гамбург» установил новый клубный рекорд. Сегодня «Гамбург» забил два мяча «Арминии», одержав выездную победу в четвертом туре чемпионата, и эта победа стала для «Гамбурга» седьмой подряд с учетом всех турниров (в данном случае и Кубка Германии также).

Еще никогда ранее прославленный клуб не побеждал в семи играх кряду с учетом всех турниров - даже в лучшие свои времена, в 80-е годы прошлого столетия, когда «Гамбург» даже побеждал в Кубке чемпионов.

Напомним, что «Гамбург» вылетел из первой Бундеслиги по итогам сезона 2017\2018, и с тех пор пытается вернуться в высший свет немецкого футбола.