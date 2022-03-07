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Германия. 2-я бундеслига

«Шальке» назначил Бюскенса новым тренером команды

07 Марта 2022 • 23:40 Комментировать
Ингольштадт
...
Шальке 04
13.03 15:30
Вчера «Шальке» расстался с главным тренером, Димитриос Граммозис был уволен из клуба после двенадцати месяцев работы. Как оказалось, у руководства выступающего во второй Бундеслиге «Шальке» уже была кандидатура для замены Граммозиса, ибо уже сегодня было объявлено, что впредь «Шальке» будет тренировать Михаэль Бюскенс. Соглашение с 53-летним специалистом заключено до июня, потом будет принято решение о целесообразности его продления. Сейчас команда пытается вести борьбу за возвращение в высшую лигу немецкого футбола, однако пока что она идет в турнирной таблице второй Бундеслиги лишь на шестом месте.
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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Михаэль Бюскенс
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ИНГОЛЬШТАДТ ШАЛЬКЕ 04
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