Клуб второй немецкой Бундеслиги «Шальке» отправил в отставку главного тренера команды Димитриоса Граммозиса. Вместе с греческим специалистом были уволены его помощники: Свен Пипенброк и тренер вратарей Уилл Курт.Граммозис возглавил «Шальке» 2 марта 2021 года. Под его руководством гельзенкирхенцы не завоевали ни одного трофея. В нынешнем сезоне после 25 матчей команда расположилась на шестом месте турнирной таблицы. Отставание от лидирующего «Дармштадта» (бывшего клуба Граммозиса) составляет 6 очков. До конца сезона осталось девять туров.
«Шальке» уволил Граммозиса
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Через 0 ч. 47 мин.
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