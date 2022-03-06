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Германия. 2-я бундеслига

«Шальке» уволил Граммозиса

06 Марта 2022 • 13:19 Комментировать
Фортуна
...
Ингольштадт
Через 0 ч. 47 мин.

Клуб второй немецкой Бундеслиги «Шальке» отправил в отставку главного тренера команды Димитриоса Граммозиса. Вместе с греческим специалистом были уволены его помощники: Свен Пипенброк и тренер вратарей Уилл Курт.

Граммозис возглавил «Шальке» 2 марта 2021 года. Под его руководством гельзенкирхенцы не завоевали ни одного трофея. В нынешнем сезоне после 25 матчей команда расположилась на шестом месте турнирной таблицы. Отставание от лидирующего «Дармштадта» (бывшего клуба Граммозиса) составляет 6 очков. До конца сезона осталось девять туров. 
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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Димитрос Граммозис
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