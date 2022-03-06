«Шальке» уволил Граммозиса

Клуб второй немецкой Бундеслиги «Шальке» отправил в отставку главного тренера команды Димитриоса Граммозиса. Вместе с греческим специалистом были уволены его помощники: Свен Пипенброк и тренер вратарей Уилл Курт.

Граммозис возглавил «Шальке» 2 марта 2021 года. Под его руководством гельзенкирхенцы не завоевали ни одного трофея. В нынешнем сезоне после 25 матчей команда расположилась на шестом месте турнирной таблицы. Отставание от лидирующего «Дармштадта» (бывшего клуба Граммозиса) составляет 6 очков. До конца сезона осталось девять туров.