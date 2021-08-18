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Германия. 2-я бундеслига

Защитник «Шальке» перейдет в «Фиорентину»

18 Августа 2021 • 23:00 Комментировать
Ян
...
Шальке 04
21.08 14:30
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Защитник «Шальке» Матия Настасич в скором времени станет игроком «Фиорентины», сообщает в «Твиттере» Никола Скира.

По информации журналиста, серб наверняка покинет немецкий клуб и уже на этой неделе подпишет с «фиалками» контракт до 2025 года. О сумме сделки и условиях соглашения сведений пока нет. Настасич уже выступал за «Фиорентину» в сезоне 2011/12.

Цвета «Шальке» 28-летний защитник представлял с 2015 года. Тогда он пришел из «Манчестер Сити», где так и не сумел закрепиться в основе. За шесть лет в стане «кобальтовых» Настасич провел 157 матчей во всех турнирах и забил два мяча. По итогам прошлого сезона «Шальке» покинул Бундеслигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Шальке 04 Матия Настасич Трансферы футбола - лето 2021
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