Защитник «Шальке» перейдет в «Фиорентину»

Защитник «Шальке» Матия Настасич в скором времени станет игроком «Фиорентины», сообщает в «Твиттере» Никола Скира.

По информации журналиста, серб наверняка покинет немецкий клуб и уже на этой неделе подпишет с «фиалками» контракт до 2025 года. О сумме сделки и условиях соглашения сведений пока нет. Настасич уже выступал за «Фиорентину» в сезоне 2011/12.

Цвета «Шальке» 28-летний защитник представлял с 2015 года. Тогда он пришел из «Манчестер Сити», где так и не сумел закрепиться в основе. За шесть лет в стане «кобальтовых» Настасич провел 157 матчей во всех турнирах и забил два мяча. По итогам прошлого сезона «Шальке» покинул Бундеслигу.