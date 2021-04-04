«Реал Сосьедад» выиграл Кубок короля сезона 2019/20

Многострадальный финальный матч Кубка короля Испании сезона 2019/20 между «Атлетиком» и «Реал Сосьедадом» наконец-то был сыгран. Этот поединок всё переносили и переносили в надежде на доступ болельщиков на трибуны. В итоге получилось «ожидание праздника лучше самого праздника». «Атлетик» пробил по воротам два раза за 90 минут, а его соперник - лишь однажды, когда Микель Оярсабаль реализовал 11-метровый. Ну что же, «Реал Сосьедад» - обладатель Кубка короля, это его первый трофей за 34 года.