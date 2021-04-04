«Реал Сосьедад» выиграл Кубок короля сезона 2019/20

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04 Апреля 2021, 00:31,
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Многострадальный финальный матч Кубка короля Испании сезона 2019/20 между «Атлетиком» и «Реал Сосьедадом» наконец-то был сыгран. Этот поединок всё переносили и переносили в надежде на доступ болельщиков на трибуны. В итоге получилось «ожидание праздника лучше самого праздника». «Атлетик» пробил по воротам два раза за 90 минут, а его соперник - лишь однажды, когда Микель Оярсабаль реализовал 11-метровый. Ну что же, «Реал Сосьедад» - обладатель Кубка короля, это его первый трофей за 34 года.
Протокол игры
|63' Оярсабаль Микель (0:1)
Унай Симон • Де Маркос Оскар • Йерай Альварес • Иньиго Мартинес • 62'Юри Берчиче 90' ( Капа Андер ( 90') • Гарсия Дани 35' 76' ( Весга Микель ( 76') • Венседор Унай 68' ( Лопес Унаи ( 68') • Беренгер Алекс 76' ( Вильялибре Асьер ( 76') • Гарсия Рауль • Муньяин Икер • Уильямс Иньяки
Запасные: Ибай Гомес • Эскьета Хокин • Баленсиага Микель • Лекуе Иньиго • Нуньес Унай
Ремиро Алехандро • Горосабел Андони 90' ( Ариц Элустондо ( 90') • Субельдия Игор • Ле Норман Робен • Монреаль Начо • Мерино Микель • 71'Субименди Мартин • Сильва Давид 85' ( Гевара Андер ( 85') • Порту Кристиан 89' ( Фернандес Карлос ( 89') • Исак Александр 89' ( Барренечеа Андер ( 89') • Оярсабаль Микель
Запасные: Баутиста Хон • Айеса Гайзка • Муньос Айхен • Янузай Аднан • Модибо Саньян
03 апреля. Стадион "Де Ла-Картуха" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетик Бильбао, Реал Сосьедад