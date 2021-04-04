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«Реал Сосьедад» выиграл Кубок короля сезона 2019/20

04 Апреля 2021, 00:31,

Многострадальный финальный матч Кубка короля Испании сезона 2019/20 между «Атлетиком» и «Реал Сосьедадом» наконец-то был сыгран. Этот поединок всё переносили  и переносили в надежде на доступ болельщиков на трибуны. В итоге получилось «ожидание праздника лучше самого праздника». «Атлетик» пробил по воротам два раза за 90 минут, а его соперник - лишь однажды, когда Микель Оярсабаль реализовал 11-метровый. Ну что же, «Реал Сосьедад» - обладатель Кубка короля, это его первый трофей за 34 года.

Протокол игры  
Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад
    63' Оярсабаль Микель (0:1)
Унай Симон Де Маркос Оскар Йерай Альварес Иньиго Мартинес   62' Юри Берчиче   90' (Капа Андер (   90') Гарсия Дани   35'   76' (Весга Микель (   76') Венседор Унай   68' (Лопес Унаи (   68') Беренгер Алекс   76' (Вильялибре Асьер (   76') Гарсия Рауль Муньяин Икер Уильямс Иньяки
Запасные: Ибай Гомес Эскьета Хокин Баленсиага Микель Лекуе Иньиго Нуньес Унай
Ремиро Алехандро Горосабел Андони   90' (Ариц Элустондо (   90') Субельдия Игор Ле Норман Робен Монреаль Начо Мерино Микель   71' Субименди Мартин Сильва Давид   85' (Гевара Андер (   85') Порту Кристиан   89' (Фернандес Карлос (   89') Исак Александр   89' (Барренечеа Андер (   89') Оярсабаль Микель
Запасные: Баутиста Хон Айеса Гайзка Муньос Айхен Янузай Аднан Модибо Саньян
03 апреля. Стадион "Де Ла-Картуха" (Севилья).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетик Бильбао, Реал Сосьедад
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