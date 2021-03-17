​Оба апрельских финала Кубка Испании должны пройти со зрителями

В апреле пройдут сразу два финала Кубка Испании. Третьего числа трофей разыграют «Атлетик» из Бильбао и «Реал Сосьедад», а семнадцатого числа – тот же «Атлетик» и «Барселона». Как сообщает El Larguero, оба матча на Олимпийском стадионе в Севилье должны пройти со зрителями. Речь идёт о заполнении трибун на 20-25%, то есть матчи смогут посетить от 12 до 15 тысяч болельщиков.

Кубковый финал «Атлетик» - «Реал Сосьедад» относится к прошлому сезону. В 2020 году команды попросили перенести их битву за трофей, чтобы она могла пройти на заполненном стадионе.