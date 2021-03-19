Кубок Испании 2020-2021
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Перенесённый финал Кубка Испании пройдёт без зрителей

19 Марта 2021, 08:13,

Финальный поединок Кубка Испании сезона-2019/2020 между «Реалом Сосьедад» и «Атлетиком» Бильбао, который ранее был перенесен, состоится в Севилье третьего апреля.

Как сообщила федерация футбола страны, предстоящий матч пройдет при пустых трибунах. Такое решение приняло министерство здравоохранения Испании на фоне новой волны коронавирусной инфекции.

Напомним, что финал должен был состояться еще в прошлом году, но встречу перенесли из-за Covid-19.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает пятое место в турнирной таблице, а «Атлетик» находится на десятой строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетик Бильбао, Реал Сосьедад
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