Алонсо остаётся в «Реал Сосьедаде», «Боруссии» из Мёнхенгладбаха придётся искать нового тренера

Руководство «Реала» из Сан-Себастьяна объявил о том, что экс-футболист сборной Испании Хаби Алонсо подписал новый годичный контракт на работу со второй командой.

Таким образом, не подтвердилась информация Bild, который на текущей неделе утверждал, что объявление о переходе Алонсо в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха является формальностью, и что все условия сделки обговорены. Напомним, что наставник немецкой команды в конце сезона уйдет в «Боруссию» из Дортмунда.

У Алонсо есть опыт выступлений в Бундеслиге, с 2014 по 2017 год в составе «Баварии» он трижды становился чемпионом Германии.