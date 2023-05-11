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Испания. Сегунда

Договорные матчи в Испании: 34 человека задержаны

11 Мая 2023 • 14:25 Комментировать

В Кадисе правоохранительные органы задержали 34 человека. Их обвиняют в организации договорных матчей и незаконных ставках.

В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что голкипер и защитник клуба «Кониль-де-ла-Фронтера» получали финансовое вознаграждение за определённые действия или бездействие. Деньги выплачивали экс-игрок и тренер другого местного клуба.

Из 30 других задержанных 6 являются действующими игроками, выступающими в третьем по рангу футбольном дивизионе Испании.

Гражданская гвардия оценивает прибыть в этой незаконной схеме в сумму, которая превышает 1 миллион евро, пишет ТАСС.  

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Евро-Футбол.Ру,
Договорные Матчи Кониль-де-ла-Фронтера
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