Договорные матчи в Испании: 34 человека задержаны

В Кадисе правоохранительные органы задержали 34 человека. Их обвиняют в организации договорных матчей и незаконных ставках.

В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что голкипер и защитник клуба «Кониль-де-ла-Фронтера» получали финансовое вознаграждение за определённые действия или бездействие. Деньги выплачивали экс-игрок и тренер другого местного клуба.

Из 30 других задержанных 6 являются действующими игроками, выступающими в третьем по рангу футбольном дивизионе Испании.

Гражданская гвардия оценивает прибыть в этой незаконной схеме в сумму, которая превышает 1 миллион евро, пишет ТАСС.