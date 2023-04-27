Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Испания. Сегунда

Клементе – о матче с бывшим клубом: «На поле нет друзей»

27 Апреля 2023 • 21:20 Комментировать
Сарагоса
...
Лас-Пальмас
1 2.65 X 3.00 2 2.90
30.04 22:00

Игрок «Лас-Пальмаса» Энрике Клементе, родившийся в Сарагосе и выступавший за одноимённый клуб, прокомментировал предстоящую очную встречу команд.

«Мне очень дорого время, проведённое там. Это будет первый раз, когда я ступлю на «Ромареду» в качестве гостя, но на поле нет друзей, только товарищи по команде и соперники. Игра в родном городе будет особенной, я надеюсь, что мы победим», - приводит слова спортсмена официальный сайт клуба.

Клуб с Канарских островов в данный момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Сегунды, «Сарагоса» в свою очередь находится на 12 позиции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сарагоса Лас-Пальмас Энрике Клементе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САРАГОСА ЛАС-ПАЛЬМАС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.04.23 в 22:00
Расинг Расинг
УД Ибица УД Ибица
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Апреля
21:20 · Испания. Сегунда
Клементе – о матче с бывшим клубом: «На поле нет друзей»
17 Апреля
21:03 · Испания. Сегунда
Пимьента: «Я ухожу с грустью, это была большая игра»
13 Апреля
21:47 · Испания. Сегунда
Пимьента: «Матч с «Гранадой» - это ни в коем случае не финал»
07 Апреля
22:47 · Испания. Сегунда
Коко: «Моя цель - играть за «Лас-Пальмас» в Примере»
22:33 · Испания. Сегунда
Пимьента: «Реал Овьедо» - отличная команда, таблица не отражает её истинный уровень»
04 Апреля
17:54 · Испания. Сегунда
Пимьента: «Надеюсь, неудачная полоса закончилась»
27 Марта
12:35 · Испания. Сегунда
Пимьента – о ничьей со «Спортингом»: «Мы заслужили победу»
16 Марта
17:25 · Испания. Сегунда
​Владельцы «ПСЖ» хотят купить клуб в Испании
11 Марта
02:04 · Испания. Сегунда
Бывший игрок «Барселоны» Каптум: «Малага» - очень сильный соперник»
00:57 · Испания. Сегунда
Пимьента рассказал о том, как противостоять бывшему четвертьфиналисту Лиги чемпионов
00:35 · Германия. Бундеслига
Лидер Сегунды начал сотрудничество с клубом из топ-10 Бундеслиги
07 Марта
23:28 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов заплатить 25 млн евро за испанского полузащитника слухи
19:19 · Испания. Сегунда
Пимьента – о матче с «Андоррой»: «Было ощущение, что мы играем дома»
03 Марта
01:26 · Испания. Сегунда
Пимьента: «Если мы не будем едины и не будем скоординированы, «Андорра» использует свой шанс»
07 Февраля
18:30 · Испания. Сегунда
«Юргорден» обыграл «Лас-Пальмас» в товарищеском матче
Все новости
Рекомендуем