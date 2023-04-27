Клементе – о матче с бывшим клубом: «На поле нет друзей»

Игрок «Лас-Пальмаса» Энрике Клементе, родившийся в Сарагосе и выступавший за одноимённый клуб, прокомментировал предстоящую очную встречу команд.

«Мне очень дорого время, проведённое там. Это будет первый раз, когда я ступлю на «Ромареду» в качестве гостя, но на поле нет друзей, только товарищи по команде и соперники. Игра в родном городе будет особенной, я надеюсь, что мы победим», - приводит слова спортсмена официальный сайт клуба.

Клуб с Канарских островов в данный момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Сегунды, «Сарагоса» в свою очередь находится на 12 позиции.