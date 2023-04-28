Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Испания. Сегунда

Пимьента: «Сарагоса» - очень динамичная команда с цельной картиной игры»

28 Апреля 2023 • 18:54 Комментировать
Сарагоса
...
Лас-Пальмас
1 2.60 X 3.00 2 3.00
30.04 22:00

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента прокомментировал приближающийся выездной матч против «Сарагосы».

«У них выдался нехороший старт [сезона], но это очень динамичная команда с цельной картиной игры.

В прошлую субботу [наша] команда была очень хороша с точки зрения настроя, его нужно сохранить для «Сарагосы», - приводит слова Пимьенты официальный сайт «жёлто-синего» клуба.

Островитяне в данный момент располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Сегунды, «арагонцы» в свою очередь находятся на 12 позиции.

Матч «Сарагоса» - «Лас-Пальмас» начнётся в воскресенье, 30 апреля, в 22:00.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сарагоса Лас-Пальмас Гарсия Пимьента
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САРАГОСА ЛАС-ПАЛЬМАС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.04.23 в 22:00
Расинг Расинг
УД Ибица УД Ибица
Видео
29.04.23 в 17:15
Леванте Леванте
Алавес Алавес
2.21 3.05 3.60
Видео
29.04.23 в 19:30
Альбасете Альбасете
Картахена Картахена
2.15 3.15 3.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Апреля
18:54 · Испания. Сегунда
Пимьента: «Сарагоса» - очень динамичная команда с цельной картиной игры»
27 Апреля
21:20 · Испания. Сегунда
Клементе – о матче с бывшим клубом: «На поле нет друзей»
17 Апреля
21:03 · Испания. Сегунда
Пимьента: «Я ухожу с грустью, это была большая игра»
13 Апреля
21:47 · Испания. Сегунда
Пимьента: «Матч с «Гранадой» - это ни в коем случае не финал»
07 Апреля
22:47 · Испания. Сегунда
Коко: «Моя цель - играть за «Лас-Пальмас» в Примере»
22:33 · Испания. Сегунда
Пимьента: «Реал Овьедо» - отличная команда, таблица не отражает её истинный уровень»
04 Апреля
17:54 · Испания. Сегунда
Пимьента: «Надеюсь, неудачная полоса закончилась»
27 Марта
12:35 · Испания. Сегунда
Пимьента – о ничьей со «Спортингом»: «Мы заслужили победу»
16 Марта
17:25 · Испания. Сегунда
​Владельцы «ПСЖ» хотят купить клуб в Испании
11 Марта
02:04 · Испания. Сегунда
Бывший игрок «Барселоны» Каптум: «Малага» - очень сильный соперник»
00:57 · Испания. Сегунда
Пимьента рассказал о том, как противостоять бывшему четвертьфиналисту Лиги чемпионов
00:35 · Германия. Бундеслига
Лидер Сегунды начал сотрудничество с клубом из топ-10 Бундеслиги
07 Марта
23:28 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов заплатить 25 млн евро за испанского полузащитника слухи
19:19 · Испания. Сегунда
Пимьента – о матче с «Андоррой»: «Было ощущение, что мы играем дома»
03 Марта
01:26 · Испания. Сегунда
Пимьента: «Если мы не будем едины и не будем скоординированы, «Андорра» использует свой шанс»
Все новости
Рекомендуем