Пимьента: «Сарагоса» - очень динамичная команда с цельной картиной игры»

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента прокомментировал приближающийся выездной матч против «Сарагосы».

«У них выдался нехороший старт [сезона], но это очень динамичная команда с цельной картиной игры.

В прошлую субботу [наша] команда была очень хороша с точки зрения настроя, его нужно сохранить для «Сарагосы», - приводит слова Пимьенты официальный сайт «жёлто-синего» клуба.

Островитяне в данный момент располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Сегунды, «арагонцы» в свою очередь находятся на 12 позиции.

Матч «Сарагоса» - «Лас-Пальмас» начнётся в воскресенье, 30 апреля, в 22:00.