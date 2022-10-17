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Испания. Сегунда

«Лас-Пальмас» и «Бургос» - единственные непобеждённые клубы Сегунды

17 Октября 2022 • 23:15 Комментировать
Луго
...
Бургос
23.10 17:15

«Лас-Пальмас» из Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии и «Бургос» из одноимённого города остались единственными клубами, которые не потерпели ни одного поражения в текущем розыгрыше Сегунды.

На текущий момент «жёлто-синие» лидируют в турнирной таблице второго по значимости дивизиона Испании, «бело-чёрные» располагаются на третьей строчке.

Следующие матчи командам предстоит провести в ближайшее воскресенье, 23 октября. Соперником «Лас-Пальмаса» будет «Картахена», «Бургоса» - «Луго». Очная игра непобеждённых клубов состоится первого ноября на стадионе «Гран-Канария», начало – в 20:30.

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Сегунда Лас-Пальмас Бургос
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ЛУГО БУРГОС
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