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Испания. Сегунда

Невероятная статистика «Бургоса» в Сегунде - 2 забитых мяча, ноль пропущенных в 8 матчах и 12 очков

08 Октября 2022 • 03:57 Комментировать
Бургос
...
Алавес
Через 17 ч. 30 мин.

Невероятную статистику выдает в начале текущего сезона в испанской Сегунде «Бургос» - клуб, который в последний раз выступал в высшей лиге испанского футбола в сезоне 1992\1993, когда на поле еще выходил, представьте себе, Диего Марадона, выступавший за «Севилью».

В этом году дела «Бургоса» под руководством 51-летнего Хулена Калеро Фернандеса идут следующим образом - после восьми туров команда идет на девятом месте, она два раза выиграла со счетом 1:0, а все остальные матчи сыграла 0:0.

В результате - 2 забитых гола, 0 пропущенных голов, 12 очков и побит общеиспанский рекорд - 720 минут команда не пропускает гол! Цифры, которые говорят сами за себя. Учитесь, «Реал» и «Барселона»!

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БУРГОС АЛАВЕС
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