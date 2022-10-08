Невероятная статистика «Бургоса» в Сегунде - 2 забитых мяча, ноль пропущенных в 8 матчах и 12 очков

Невероятную статистику выдает в начале текущего сезона в испанской Сегунде «Бургос» - клуб, который в последний раз выступал в высшей лиге испанского футбола в сезоне 1992\1993, когда на поле еще выходил, представьте себе, Диего Марадона, выступавший за «Севилью».

В этом году дела «Бургоса» под руководством 51-летнего Хулена Калеро Фернандеса идут следующим образом - после восьми туров команда идет на девятом месте, она два раза выиграла со счетом 1:0, а все остальные матчи сыграла 0:0.

В результате - 2 забитых гола, 0 пропущенных голов, 12 очков и побит общеиспанский рекорд - 720 минут команда не пропускает гол! Цифры, которые говорят сами за себя. Учитесь, «Реал» и «Барселона»!