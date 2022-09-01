Голкипер Люка Зидан, сын Зинедина Зидана, нашёл себе новый клуб. 24-летний футболист подписал контракт с «Эйбаром», ныне выступающим во втором по рангу футбольном дивизионе Испании. Трудовое соглашение рассчитано на два сезона, о чём сообщает пресс-служба клуба.

На протяжении двух последних месяцев Люка Зидан пребывал в статусе свободного агента. Без клубной прописки голкипер остался после того, как истёк срок его контракта с мадридским «Райо Вальекано».

Стоит сказать, что Люка Зидан всю свою карьеру проводит в Испании. Он является воспитанником академии мадридского «Реала».