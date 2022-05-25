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Испания. Сегунда

Хаби Алонсо покинет «Реал Сосьедад»

25 Мая 2022 • 21:12 Комментировать
Реал Сосьедад-2
...
Сарагоса
27.05 22:00

Наставник Хаби Алонсо завершит свою работу в дубле «Реал Сосьедада» по окончании сезона.

Клуб официально объявил о расставании с известным в прошлом футболистом после завершения кампании.

Экс-полузащитник «Ливерпуля», мадридского «Реала», мюнхенской «Баварии» и сборной Испании руководил второй командой «Сосьедада» с 2019 года. В текущем сезоне Алонсо и его подопечные не смогли сохранить прописку во втором по силе испанском дивизионе.

Как сообщалось в прессе несколькими неделями ранее, на Хаби Алонсо претендовал бельгийский «Брюгге», рассматривавший 40-летнего испанца в качестве замены Альфреду Шрёдеру, перешедшему в «Аякс».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Хаби Алонсо
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РЕАЛ СОСЬЕДАД-2 САРАГОСА
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