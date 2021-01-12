Испания. Сегунда 2020-2021
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​«Мальорка» рассталась с двумя игроками за нарушение комендантского часа

12 Января 2021, 19:43,


Представляющая Сегунду «Мальорка» расторгла контракты с двумя футболистами. Речь идёт о перуанском нападающем Бриане Рейне и испанском полузащитнике Саму Алекса Пинто. Они выступали за резервную команду «Мальорки».

Как сообщает Marca, ссылаясь на газету Ultima Hora, Рейна и Пинто были задержаны полицией за нарушение комендантского часа, до сих пор действующего в Испании в условиях пандемии коронавируса. «Мальорка» приняла решение о расставании с парой футболистов за нарушение дисциплины.

Судя по данным портала transfermarkt, Саму Алекс Пинто уже успел найти новый клуб. Это «Олот» из третьего дивизиона Испании.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Мальорка
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