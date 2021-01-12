​«Мальорка» рассталась с двумя игроками за нарушение комендантского часа

Представляющая Сегунду «Мальорка» расторгла контракты с двумя футболистами. Речь идёт о перуанском нападающем Бриане Рейне и испанском полузащитнике Саму Алекса Пинто. Они выступали за резервную команду «Мальорки».

Как сообщает Marca, ссылаясь на газету Ultima Hora, Рейна и Пинто были задержаны полицией за нарушение комендантского часа, до сих пор действующего в Испании в условиях пандемии коронавируса. «Мальорка» приняла решение о расставании с парой футболистов за нарушение дисциплины.

Судя по данным портала transfermarkt, Саму Алекс Пинто уже успел найти новый клуб. Это «Олот» из третьего дивизиона Испании.