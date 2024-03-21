Пике дал совет «Манчестер Юнайтед» после победы над «Ливерпулем»

Бывший игрок каталонской «Барселоны» Херард Пике поделился мнением о недавней победе «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем» в Кубке Англии. «Красные дьяволы» выиграли со счетом 4:3.

«Эта победа должна придать новых сил команде на концовку сезона. Думаю, им нужно больше доверять своим воспитанникам. Я по-прежнему верю в то, что тен Хаг – хороший наставник. Победа над «Ливерпулем» была невероятной», - передает слова Пике Sky Sports.

После 28 туров чемпионата Англии манкунианцы набрали 47 баллов и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице. «МЮ» отстает от идущего пятым «Тоттенхэма» на шесть очков.