Вопрос журналиста вывел Клоппа из себя

«Это какой-то глупый вопрос. Не знаю, сколько матчей мы провели за последнее время. То же самое могу сказать и о сопернике. Мне не нравится ваш вопрос.

«У «Ливерпуля» много матчей? Хватит уже, вы точно не в лучшей форме! У меня не хватает нервов на вас», - приводит слова Клоппа Sky Sports.