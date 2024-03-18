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Англия. Кубок Англии

Вопрос журналиста вывел Клоппа из себя

18 Марта 2024 • 11:46 Комментировать

После поединка ¼ финала Кубка Англии главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп немного повздорил с журналистом. Немецкому специалисту не понравился вопрос о недостаточно интенсивной игре команды в овертайме.

«Это какой-то глупый вопрос. Не знаю, сколько матчей мы провели за последнее время. То же самое могу сказать и о сопернике. Мне не нравится ваш вопрос.

«У «Ливерпуля» много матчей? Хватит уже, вы точно не в лучшей форме! У меня не хватает нервов на вас», - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, что поединок завершился поражением «Ливерпуля» со счетом 3:4 в дополнительное время.

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед Юрген Клопп ещё теги
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