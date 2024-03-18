Вопрос журналиста вывел Клоппа из себя

После поединка ¼ финала Кубка Англии главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп немного повздорил с журналистом. Немецкому специалисту не понравился вопрос о недостаточно интенсивной игре команды в овертайме.
«Это какой-то глупый вопрос. Не знаю, сколько матчей мы провели за последнее время. То же самое могу сказать и о сопернике. Мне не нравится ваш вопрос.
«У «Ливерпуля» много матчей? Хватит уже, вы точно не в лучшей форме! У меня не хватает нервов на вас», - приводит слова Клоппа Sky Sports.
Напомним, что поединок завершился поражением «Ливерпуля» со счетом 3:4 в дополнительное время.
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