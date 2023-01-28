Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

«Тоттенхэм» за тайм разгромил «Престон»

28 Января 2023 • 23:01 Комментировать
Престон Норт Энд
0:3
Тоттенхэм
окончен

«Тоттенхэм» играл против «Престона» в четвёртом раунде Кубка Англии и достаточно уверенно прошёл в следующий раунд. В первом тайме ни у кого не было стопроцентных моментов, и всё самое интересное случилось после перерыва. Сон Хын-Мин с дальнего расстояния плотно пробил и открыл счет. Иван Перишич головой должен был удвоить счет, но голкипер блеснул реакцией. Тут же Сон с разворота метров с 15 вколотил мяч в сетку. В концовке Арно Данджума в касание переправил мяч в дальний угол после прострела Деяна Кулушевски - 3:0.

Протокол игры  
Престон Норт Энд0:3Тоттенхэм
  50'Хын-Мин Сон (0:1)
  69'Хын-Мин Сон (0:2)
  87'Данджума Арно (0:3)
Вудмен ФреддиСтори ДжорданЛиндси ЛиамХьюз ЭндрюБраун АланБрэйди Роберт 78' (Фернандес Альваро ( 78') Маккэнн Алистер 78' (Джонсон Даниэль ( 78') Ледсон Райан 70' (Вудбёрн Бенджамин ( 70') Уайтман БенЭванс Чед 90' (Кросс-Адейр Финлей ( 90') Кэннон Томас  61'
Запасные: Бауэр ПатрикКорнелл ДэвидДиаби БамбоПоттс БрэдКаннингхем Грег
Форстер ФрейзерТанганга ДжафетСанчес ДавинсонЛенгле КлеманДоэрти Мэтт 71' (Данджума Арно ( 71') Сессеньон Райан 71' (Эмерсон Жуниор ( 71') Биссума ИвБентанкур Родриго 71' (Скипп Оливер ( 71') Кулушевски ДеянПеришич ИванХын-Мин Сон 85' (Хиль Бриан ( 85')
Запасные: Кейн ГарриДэвис БенДайер ЭрикХёйбьерг Пьер-ЭмильОстин Брендон
28 января. Стадион "Дипдэйл" (Престон).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Престон Норт Энд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Сандерленд Сандерленд
1
1
1.59 4.30 5.60
Видео
Окончен
Саутгемптон Саутгемптон
Блэкпул Блэкпул
2
1
1.39 4.80 9.00
Видео
Окончен
Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей
Флитвуд Таун Флитвуд Таун
1
1
1.58 4.10 6.00
Видео
Окончен
Ипсвич Ипсвич
Бёрнли Бёрнли
0
0
3.95 3.70 1.93
Видео
Окончен
Блэкберн Блэкберн
Бирмингем Бирмингем
2
2
2.07 3.55 3.65
Видео
Окончен
Лутон Таун Лутон Таун
Гримсби Гримсби
2
2
1.44 4.60 8.00
Видео
Окончен
Бристоль Сити Бристоль Сити
Вест Бромвич Вест Бромвич
3
0
2.90 3.45 2.47
Видео
Окончен
Престон Норт Энд Престон Норт Энд
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
3
8.00 5.00 1.40
Видео
86 мин
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Рединг Рединг
3
1
1.13 9.40 22.00
Видео
29.01.23 в 16:30
Брайтон Брайтон
Ливерпуль Ливерпуль
2.80 3.65 2.47
Видео
29.01.23 в 17:00
Сток Сити Сток Сити
Стивенэйдж Стивенэйдж
Видео
29.01.23 в 19:30
Рексем Рексем
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
4.40 3.70 1.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Января
00:00 · Англия. Кубок Англии
Сон Хынмин: «Мне были нужны эти голы»
28 Января
23:43 · Англия. Кубок Англии
Рэшфорд - первый игрок в истории «Манчестер Юнайтед», забивающий в десяти матчах кряду на «Олд Траффорде»
23:01 · Англия. Кубок Англии
«Тоттенхэм» за тайм разгромил «Престон»
22:30 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Юнайтед» - «Рединг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
21:07 · Англия. Кубок Англии
Компани: «Обычный кубковый матч»
20:50 · Англия. Кубок Англии
​Игроки «Манчестер Сити» посмеялись над раздражённым Зинченко 1
20:47 · Англия. Кубок Англии
Наставник «Фулхэма»: «Жаль, что придётся переигрывать»
20:30 · Англия. Кубок Англии
«Престон Норт Энд» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
20:29 · Англия. Кубок Англии
Тренер «Саутгемптона»: «Сами себе создали сложности»
19:58 · Англия. Кубок Англии
«Саутгемптон» выбил «Блэкпул» из Кубка Англии
19:58 · Англия. Кубок Англии
«Фулхэм» не смог дожать «Сандерленд» в кубковом матче
19:58 · Англия. Кубок Англии
«Ипсвич» с «Бёрнли» ждёт переигровка
17:23 · Англия. Кубок Англии
«Лидс» спокойно прошёл аутсайдера Первой лиги
17:23 · Англия. Кубок Англии
«Лестер» без труда переиграл соперника из Второй лиги
02:01 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола похвалил Аке
Все новости
Рекомендуем