«Тоттенхэм» за тайм разгромил «Престон»

«Тоттенхэм» играл против «Престона» в четвёртом раунде Кубка Англии и достаточно уверенно прошёл в следующий раунд. В первом тайме ни у кого не было стопроцентных моментов, и всё самое интересное случилось после перерыва. Сон Хын-Мин с дальнего расстояния плотно пробил и открыл счет. Иван Перишич головой должен был удвоить счет, но голкипер блеснул реакцией. Тут же Сон с разворота метров с 15 вколотил мяч в сетку. В концовке Арно Данджума в касание переправил мяч в дальний угол после прострела Деяна Кулушевски - 3:0.
Протокол игры
|50'Хын-Мин Сон (0:1)
|69'Хын-Мин Сон (0:2)
|87'Данджума Арно (0:3)
Вудмен Фредди•Стори Джордан•Линдси Лиам•Хьюз Эндрю•Браун Алан•Брэйди Роберт78' (Фернандес Альваро (78') •Маккэнн Алистер78' (Джонсон Даниэль (78') •Ледсон Райан70' (Вудбёрн Бенджамин (70') •Уайтман Бен•Эванс Чед90' (Кросс-Адейр Финлей (90') •Кэннон Томас 61'
Форстер Фрейзер•Танганга Джафет•Санчес Давинсон•Ленгле Клеман•Доэрти Мэтт71' (Данджума Арно (71') •Сессеньон Райан71' (Эмерсон Жуниор (71') •Биссума Ив•Бентанкур Родриго71' (Скипп Оливер (71') •Кулушевски Деян•Перишич Иван•Хын-Мин Сон85' (Хиль Бриан (85')
28 января. Стадион "Дипдэйл" (Престон).
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