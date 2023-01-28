«Тоттенхэм» за тайм разгромил «Престон»

«Тоттенхэм» играл против «Престона» в четвёртом раунде Кубка Англии и достаточно уверенно прошёл в следующий раунд. В первом тайме ни у кого не было стопроцентных моментов, и всё самое интересное случилось после перерыва. Сон Хын-Мин с дальнего расстояния плотно пробил и открыл счет. Иван Перишич головой должен был удвоить счет, но голкипер блеснул реакцией. Тут же Сон с разворота метров с 15 вколотил мяч в сетку. В концовке Арно Данджума в касание переправил мяч в дальний угол после прострела Деяна Кулушевски - 3:0.