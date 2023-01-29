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Англия. Кубок Англии

Сон Хынмин: «Мне были нужны эти голы»

29 Января 2023 • 00:00 Комментировать
Престон Норт Энд
0:3
Тоттенхэм
окончен

Лондонский «Тоттенхэм» уверенно прошел в следующий раунд престижного Кубка Англии, с крупным счетом переиграв в 1/16 финала «Престон». Два мяча из трех забил корейский форвард Сон Хынмин, который после игры дал понять, что эти голы укрепляют чувство уверенности и он, вообще, нуждался в них.

- Мне были нужны эти голы для уверенности в себе. Очень важны. Я находился в позициях, из которых я люблю бить. Были шансы и в первом тайме, но вратарь сыграл удачно. Для нападающего важно забивать, к тому же, мои голы принесли команде выход в следующий раунд. Я счастлив, - цитирует слова Хынмина BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сон Хынмин
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