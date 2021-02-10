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«Манчестер Юнайтед» лишь в овертайме дожал «Вест Хэм»

10 Февраля 2021, 01:05,

«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» провели не самый выразительный матч 1/8 финала Кубка Англии.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
(1:0) Мактоминай Скотт 97'    
Хендерсон Дин Уан-Биссака Аарон   91' (Шоу Люк (   91') Линделоф Виктор Магуайр Гарри Теллес Алекс   91' (Уильямс Брендон (   91') Фред Сантос Матич Неманья   73' (Мактоминай Скотт (   73') Гринвуд Мэйсон   86' (Кавани Эдинсон (   86') Ван де Бек Донни   73' (Фернандеш Бруну (   73') Рэшфорд Маркус Марсьяль Антони
Запасные: Диалло Амад Джеймс Дэниэл Грант Ли Туанзебе Аксел
Фабьянски Лукаш Цоуфал Владимир Доусон Крэйг Огбонна Анджело   16' (Диоп Исса (   16' Фредерикс Райан   46') Крессуэлл Арон Ноубл Марк Райс Деклан Боуэн Джаррод   46' (Джонсон Бен (   46') Соучек Томаш Форнальс Пабло   88' (Бенрахма Саид (   88') Ярмоленко Андрей   54' (Одубеко Адемипо (   54' Лансини Мануэль   112')
Запасные: Фредерик Алвес Ибсен Тротт Натан Бальбуэна Фабиан
09 февраля. Стадион "Олд Траффорд".

Гости приехали откровенно играть на 0:0 в надежде на удачу. У команды Уле Гуннара Сульшера реальных моментов открыть счет и не было. Можно вспомнить разве что удар Донни ван де Бека метров с 10 в защитника, а также добивание Маркуса Рэшфорда с близкого расстояния, но во вратаря.

Основное время завершилось со счетом 0:0, а в овертайме «красные дьяволы» добились своего. Маркус Рэшфорд был первым на мяче после прострела и вывел на удар Скотта Мактоминая, а тот из пределов штрафной отправил мяч в сетку.

«Манчестер Юнайтед» стал вторым участником 1/4 финала вслед за «Борнмутом».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Вест Хэм
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Комментарии (3)
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0
Oleg-Chelsea
10 Февраля 2021, 01:14

Господи, как же тяжело играет МЮ... еле-еле добили Вест Хэм... печально все это, как они так дальше играть будут и побеждать - вопрос, но с победой и дальше посмотрим

1
Element-22
10 Февраля 2021, 01:11

не могу понять: это ВДБ бегает невпопад или кривоногие фреды не понимают его замыслов и не могут выдать черпачок?...

0
Kostya
10 Февраля 2021, 02:42

2-е наверное + ко всему, Фред был на том же месте, что и Донни сейчас - играл по большим праздникам, пока не выбил себе место в основе. Может и у голландца так получится в связи с травмой и последующей продажей барбера-погбы)

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