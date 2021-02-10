«Манчестер Юнайтед» лишь в овертайме дожал «Вест Хэм»

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10 Февраля 2021, 01:05,
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«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» провели не самый выразительный матч 1/8 финала Кубка Англии.
Протокол игры
|(1:0) Мактоминай Скотт 97'
Хендерсон Дин • Уан-Биссака Аарон 91' ( Шоу Люк ( 91') • Линделоф Виктор • Магуайр Гарри • Теллес Алекс 91' ( Уильямс Брендон ( 91') • Фред Сантос • Матич Неманья 73' ( Мактоминай Скотт ( 73') • Гринвуд Мэйсон 86' ( Кавани Эдинсон ( 86') • Ван де Бек Донни 73' ( Фернандеш Бруну ( 73') • Рэшфорд Маркус • Марсьяль Антони
Запасные: Диалло Амад • Джеймс Дэниэл • Грант Ли • Туанзебе Аксел
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир • Доусон Крэйг • Огбонна Анджело 16' ( Диоп Исса ( 16' • Фредерикс Райан 46') • Крессуэлл Арон • Ноубл Марк • Райс Деклан • Боуэн Джаррод 46' ( Джонсон Бен ( 46') • Соучек Томаш • Форнальс Пабло 88' ( Бенрахма Саид ( 88') • Ярмоленко Андрей 54' ( Одубеко Адемипо ( 54' Лансини Мануэль 112')
Запасные: Фредерик Алвес Ибсен • Тротт Натан • Бальбуэна Фабиан
09 февраля. Стадион "Олд Траффорд".
Гости приехали откровенно играть на 0:0 в надежде на удачу. У команды Уле Гуннара Сульшера реальных моментов открыть счет и не было. Можно вспомнить разве что удар Донни ван де Бека метров с 10 в защитника, а также добивание Маркуса Рэшфорда с близкого расстояния, но во вратаря.
Основное время завершилось со счетом 0:0, а в овертайме «красные дьяволы» добились своего. Маркус Рэшфорд был первым на мяче после прострела и вывел на удар Скотта Мактоминая, а тот из пределов штрафной отправил мяч в сетку.
«Манчестер Юнайтед» стал вторым участником 1/4 финала вслед за «Борнмутом».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Вест Хэм
Господи, как же тяжело играет МЮ... еле-еле добили Вест Хэм... печально все это, как они так дальше играть будут и побеждать - вопрос, но с победой и дальше посмотрим
не могу понять: это ВДБ бегает невпопад или кривоногие фреды не понимают его замыслов и не могут выдать черпачок?...
2-е наверное + ко всему, Фред был на том же месте, что и Донни сейчас - играл по большим праздникам, пока не выбил себе место в основе. Может и у голландца так получится в связи с травмой и последующей продажей барбера-погбы)