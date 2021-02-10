«Манчестер Юнайтед» лишь в овертайме дожал «Вест Хэм»

«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» провели не самый выразительный матч 1/8 финала Кубка Англии.

Гости приехали откровенно играть на 0:0 в надежде на удачу. У команды Уле Гуннара Сульшера реальных моментов открыть счет и не было. Можно вспомнить разве что удар Донни ван де Бека метров с 10 в защитника, а также добивание Маркуса Рэшфорда с близкого расстояния, но во вратаря.

Основное время завершилось со счетом 0:0, а в овертайме «красные дьяволы» добились своего. Маркус Рэшфорд был первым на мяче после прострела и вывел на удар Скотта Мактоминая, а тот из пределов штрафной отправил мяч в сетку.

«Манчестер Юнайтед» стал вторым участником 1/4 финала вслед за «Борнмутом».