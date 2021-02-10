Ярмоленко травмировал колено в матче с «Манчестер Юнайтед»

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко, выступающий за лондонский «Вест Хэм», получил повреждение по ходу поединка 1/8 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:1). Об этом сообщил главный тренер команды Дэвид Мойес.

«Ярмоленко травмировался. Похоже, у него проблемы со связками колена. Андрей пройдет дополнительное медобследование. Надеюсь, что травма окажется несерьезной», - приводит слова специалиста Evening Standard.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 31-летний вингер провел 14 поединков, в которых отметился лишь одной результативной передачей.