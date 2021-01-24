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«Челси» прошёл «Лутон Таун», у Абрахама хет-трик

24 Января 2021, 17:04,

Global Look Press

«Челси» пробился в 1/8 финала Кубка Англии благодаря домашней победе над соперниками из «Лутон Тауна». Тэмми Абрахам к 17-й минуте забил по голу ногой и головой. Кристиан Пулишич мог делать счет разгромным, но не реализовал выход один на один с кипером, а в ответной атаке Джордан Кларк ударом в касание вернул интригу. «Синие» продолжали давить и упустили с полдесятка хороших моментов, пока Абрахам не забил снова, замкнув прострел. Напоследок Тимо Вернер заработал пенальти и не забил его.

3:1, «Челси» в следующем раунде сыграет на выезде против «Барнсли».

Протокол игры  
Челси 3:1 Лутон Таун
(1:0) Абрахам Тэмми 11'    
(2:0) Абрахам Тэмми 17'    
    30' Кларк Джордан (2:1)
(3:1) Абрахам Тэмми 74'    
Аррисабалага Кепа Джеймс Рис II Зума Курт Кристенсен Андреас Эмерсон Палмиери Маунт Мэйсон   84' (Ковачич Матео (   84') Гилмор Билли Зиеш Хаким   77' (Хаверц Кай (   77') Вернер Тимо Пулишич Кристиан   70' (Хадсон-Одои Каллум (   70') Абрахам Тэмми   77' (Жиру Оливье (   77')
Запасные: Рюдигер Антонио Чилуэлл Бен Аспиликуэта Сесар Жоржиньо II Кабальеро Вилли
Слуга Симон Бри Джеймс   61' (Луа-Луа Казенга (   61') Локьер Том Ри Глен   46' (Поттс Даниэль (   46') Брэдли Сонни Нейсмит Кэл   75' (Монкур Джордж (   75') Танниклифф Райан   61' (Берри Люк (   61') Дьюзбери-Холл Кирнан Кларк Джордан Корник Харри   60' (Коллинз Джеймс II (   60') Раддок Пелли
Запасные: Номб Сэм Ли Эллиот Ши Джеймс Хилтон Дэнни
24 января. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Тэмми Абрахам, Лутон Таун
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