«Челси» прошёл «Лутон Таун», у Абрахама хет-трик

«Челси» пробился в 1/8 финала Кубка Англии благодаря домашней победе над соперниками из «Лутон Тауна». Тэмми Абрахам к 17-й минуте забил по голу ногой и головой. Кристиан Пулишич мог делать счет разгромным, но не реализовал выход один на один с кипером, а в ответной атаке Джордан Кларк ударом в касание вернул интригу. «Синие» продолжали давить и упустили с полдесятка хороших моментов, пока Абрахам не забил снова, замкнув прострел. Напоследок Тимо Вернер заработал пенальти и не забил его.

3:1, «Челси» в следующем раунде сыграет на выезде против «Барнсли».