«Челси» прошёл «Лутон Таун», у Абрахама хет-трик

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24 Января 2021, 17:04,
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«Челси» пробился в 1/8 финала Кубка Англии благодаря домашней победе над соперниками из «Лутон Тауна». Тэмми Абрахам к 17-й минуте забил по голу ногой и головой. Кристиан Пулишич мог делать счет разгромным, но не реализовал выход один на один с кипером, а в ответной атаке Джордан Кларк ударом в касание вернул интригу. «Синие» продолжали давить и упустили с полдесятка хороших моментов, пока Абрахам не забил снова, замкнув прострел. Напоследок Тимо Вернер заработал пенальти и не забил его.
3:1, «Челси» в следующем раунде сыграет на выезде против «Барнсли».
Протокол игры
|Челси
|3:1
|Лутон Таун
|(1:0) Абрахам Тэмми 11'
|(2:0) Абрахам Тэмми 17'
|30' Кларк Джордан (2:1)
|(3:1) Абрахам Тэмми 74'
Аррисабалага Кепа • Джеймс Рис II • Зума Курт • Кристенсен Андреас • Эмерсон Палмиери • Маунт Мэйсон 84' ( Ковачич Матео ( 84') • Гилмор Билли • Зиеш Хаким 77' ( Хаверц Кай ( 77') • Вернер Тимо • Пулишич Кристиан 70' ( Хадсон-Одои Каллум ( 70') • Абрахам Тэмми 77' ( Жиру Оливье ( 77')
Запасные: Рюдигер Антонио • Чилуэлл Бен • Аспиликуэта Сесар • Жоржиньо II • Кабальеро Вилли
Слуга Симон • Бри Джеймс 61' ( Луа-Луа Казенга ( 61') • Локьер Том • Ри Глен 46' ( Поттс Даниэль ( 46') • Брэдли Сонни • Нейсмит Кэл 75' ( Монкур Джордж ( 75') • Танниклифф Райан 61' ( Берри Люк ( 61') • Дьюзбери-Холл Кирнан • Кларк Джордан • Корник Харри 60' ( Коллинз Джеймс II ( 60') • Раддок Пелли
Запасные: Номб Сэм • Ли Эллиот • Ши Джеймс • Хилтон Дэнни
24 января. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Тэмми Абрахам, Лутон Таун