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Лэмпард – о выходе в 1/8 финала Кубка Англии: «Это было не так просто, как кажется»

24 Января 2021, 20:43,

Global Look Press

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над «Лутон Таун» (3:1) в 1/16 Кубка Англии.

«Понятно, что «Челси» часто добивался успеха в Кубка Англии, мы ожидали, что пройдёт дальше, но на практике это оказалось не так просто. «Лутон Таун» - сильная команда с отличным тренером. Мы должны были сыграть внимательно, и мы это сделали. Ребята допустили всего пару ошибок, за одну нас наказали, а после второй соперник создал опасный момент у наших ворот.

Сегодня я увидел много позитивных вещей в нашей игре. Игрока нужно сохранить свое отношение и продолжать держать такой уровень», - цитирует Лэмпарда пресс-служба «Челси».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
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