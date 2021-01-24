Лэмпард – о выходе в 1/8 финала Кубка Англии: «Это было не так просто, как кажется»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над «Лутон Таун» (3:1) в 1/16 Кубка Англии.

«Понятно, что «Челси» часто добивался успеха в Кубка Англии, мы ожидали, что пройдёт дальше, но на практике это оказалось не так просто. «Лутон Таун» - сильная команда с отличным тренером. Мы должны были сыграть внимательно, и мы это сделали. Ребята допустили всего пару ошибок, за одну нас наказали, а после второй соперник создал опасный момент у наших ворот.

Сегодня я увидел много позитивных вещей в нашей игре. Игрока нужно сохранить свое отношение и продолжать держать такой уровень», - цитирует Лэмпарда пресс-служба «Челси».