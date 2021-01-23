Англия. Кубок Англии 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Обамеянг срочно уехал из лагеря «Арсенала» перед матчем с «Саутгемптоном»

23 Января 2021, 21:26,

Global Look Press

В субботу «Арсенал» проиграл в гостях у «Саутгемптона» (0:1) и вылетел из Кубка Англии. За лондонскую команду не сыграл её лидер – нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Он приехал с командой в Саутгемптон, но в субботу утром срочно уехал.

«В последние часы у него возникло личное дело, и нам пришлось отправить его обратно», - сказал Артета перед игрой.

После игры Артета не внёс ясности в причины отъезда Обамеянга из лагеря команды.

«Я не знаю, сыграли ли Обамеянг во вторник. Он должен решить эту проблему и посмотреть, как она будет развиваться. Мы здесь, чтобы поддержать его. Ему нужно время. Это его приоритет на данный момент», - сказал тренер «Арсенала» на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Пьер-Эмерик Обамеянг
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола