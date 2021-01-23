​Обамеянг срочно уехал из лагеря «Арсенала» перед матчем с «Саутгемптоном»

В субботу «Арсенал» проиграл в гостях у «Саутгемптона» (0:1) и вылетел из Кубка Англии. За лондонскую команду не сыграл её лидер – нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Он приехал с командой в Саутгемптон, но в субботу утром срочно уехал.

«В последние часы у него возникло личное дело, и нам пришлось отправить его обратно», - сказал Артета перед игрой.

После игры Артета не внёс ясности в причины отъезда Обамеянга из лагеря команды.

«Я не знаю, сыграли ли Обамеянг во вторник. Он должен решить эту проблему и посмотреть, как она будет развиваться. Мы здесь, чтобы поддержать его. Ему нужно время. Это его приоритет на данный момент», - сказал тренер «Арсенала» на пресс-конференции.