​Артета высказался после вылета «Арсенала» из Кубка Англии

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23 Января 2021, 18:19,
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Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался после вылета команды из Кубка Англии. «Канониры» проиграли в гостях у «Саутгемптона» со счётом 0:1.
«Очень грустно, что мы вылетели из турнира. Разочарован вылетом и тем, как мы выступили. У нас были проблемы в первом тайме, мы много ошибались под высоким прессингом соперника. Во втором тайме мы создали два или три хороших момента, но этого не хватило.
Игра была равна. В первом тайме соперник выиграл много подборов. Во втором тайме мы прибавили в плане качества, стали доминировать и создавать моменты, но этого было недостаточно», - рассказал Артета BT Sport.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета