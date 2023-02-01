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Англия. Кубок лиги

«Ньюкасл» повторно обыграл «Саутгемптон» и стал финалистом Кубка лиги

01 Февраля 2023 • 01:02 Комментировать
Ньюкасл
2:1
Саутгемптон
окончен

«Ньюкасл» и «Саутгемптон» оспаривали первую путёвку в финал Кубка лиги. У «сорок» был перевес в один гол после матча недельной давности, и они сегодня сразу начали его наращивать. Уже в дебюте Киран Триппьер справа прострелил на Шона Лонгстаффа, и тот открыл счет. К середине 45-минутки хозяева еще раз забили, и снова из пределов штрафной был беспощаден Лонгстафф. Вскоре Че Адамс вернул подобие интриги ударом метров с 20 в левый нижний угол. После перерыва Адам Армстронг вывалился один на один с голкипером и пробил в него. Бруно Гимараэс нанес удар рядом с каркасом, а на 82-й минуте удалился с поля за грубую игру.

В финале «Ньюкасл», скорее всего, сыграет с «МЮ», который неделю назад со счетом 3:0 одолел «Ноттингем Форест».

Протокол игры  
Ньюкасл2:1Саутгемптон
(1:0) Лонгстафф Шон5'  
(2:0) Лонгстафф Шон21'  
  29'Адамс Че (2:1)
Поуп НикТриппьер КиранШёр ФабианБотман СвенБёрн ДэнЛонгстафф ШонГимараэс Бруно  82'Уиллок Джо 61' (Сен-Максимен Аллан ( 61') Альмирон Мигель 61' (Исак Александр ( 61'Ласcеллс Джамал 90') Уилсон Каллум 61' (Мёрфи Джейкоб ( 61') Жоэлинтон
Запасные: Льюис ДжамалРитчи МэттДамметт ПолАндерсон ЭллиотДарлоу Карл
Базуну ГэвинЛянко Войнович 46' (Лавия Ромео ( 46') Беднарек ЯнСалису Мохаммед 88' (Мара Секу ( 88') Бри ДжеймсУокер-Питерс Кайл 36' (Эдози Самуэль ( 36') Уорд-Праус ДжеймсДиалло Ибраима 77' (Арибо Джо ( 77') Алькарас Карлос 46' (Перро Ромен ( 46') Армстронг АдамАдамс Че
Запасные: Эльюнусси МохамедЧалета-Цар ДуеКабальеро ВиллиОршич Мислав
31 января. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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