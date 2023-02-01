«Ньюкасл» повторно обыграл «Саутгемптон» и стал финалистом Кубка лиги

«Ньюкасл» и «Саутгемптон» оспаривали первую путёвку в финал Кубка лиги. У «сорок» был перевес в один гол после матча недельной давности, и они сегодня сразу начали его наращивать. Уже в дебюте Киран Триппьер справа прострелил на Шона Лонгстаффа, и тот открыл счет. К середине 45-минутки хозяева еще раз забили, и снова из пределов штрафной был беспощаден Лонгстафф. Вскоре Че Адамс вернул подобие интриги ударом метров с 20 в левый нижний угол. После перерыва Адам Армстронг вывалился один на один с голкипером и пробил в него. Бруно Гимараэс нанес удар рядом с каркасом, а на 82-й минуте удалился с поля за грубую игру.
В финале «Ньюкасл», скорее всего, сыграет с «МЮ», который неделю назад со счетом 3:0 одолел «Ноттингем Форест».
Протокол игры
|(1:0) Лонгстафф Шон5'
|(2:0) Лонгстафф Шон21'
|29'Адамс Че (2:1)
Поуп Ник•Триппьер Киран•Шёр Фабиан•Ботман Свен•Бёрн Дэн•Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно• 82'Уиллок Джо61' (Сен-Максимен Аллан (61') •Альмирон Мигель61' (Исак Александр (61'•Ласcеллс Джамал90') •Уилсон Каллум61' (Мёрфи Джейкоб (61') •Жоэлинтон
Базуну Гэвин•Лянко Войнович46' (Лавия Ромео (46') •Беднарек Ян•Салису Мохаммед88' (Мара Секу (88') •Бри Джеймс•Уокер-Питерс Кайл36' (Эдози Самуэль (36') •Уорд-Праус Джеймс•Диалло Ибраима77' (Арибо Джо (77') •Алькарас Карлос46' (Перро Ромен (46') •Армстронг Адам•Адамс Че
31 января. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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