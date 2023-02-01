«Ньюкасл» повторно обыграл «Саутгемптон» и стал финалистом Кубка лиги

«Ньюкасл» и «Саутгемптон» оспаривали первую путёвку в финал Кубка лиги. У «сорок» был перевес в один гол после матча недельной давности, и они сегодня сразу начали его наращивать. Уже в дебюте Киран Триппьер справа прострелил на Шона Лонгстаффа, и тот открыл счет. К середине 45-минутки хозяева еще раз забили, и снова из пределов штрафной был беспощаден Лонгстафф. Вскоре Че Адамс вернул подобие интриги ударом метров с 20 в левый нижний угол. После перерыва Адам Армстронг вывалился один на один с голкипером и пробил в него. Бруно Гимараэс нанес удар рядом с каркасом, а на 82-й минуте удалился с поля за грубую игру.

В финале «Ньюкасл», скорее всего, сыграет с «МЮ», который неделю назад со счетом 3:0 одолел «Ноттингем Форест».