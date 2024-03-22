«Лестер» подаст в суд на АПЛ и Английскую лигу

Английская футбольная лига (EFL) наложила трансферное эмбарго на «Лестер» из-за нарушения клубом финансовых правил. Предстаитель Чемпионшипа опубликовал на своём официальном сайте заявление, в котором сообщил о намерении подать в суд не только на EFL, но и на Премьер-лигу. «Лисы» подчеркнули желание добиваться разбирательства полностью независимой комиссией. Клуб хотел бы, чтобы расследование было публичным.

На текущий момент «Лестер» занимает второе место в турнирной таблице Чемпионшипа. Ближайший матч команда проведёт в пятницу, 29 марта, - против «Бристоль Сити» на выезде.