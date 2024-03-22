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Англия. Чемпионшип

«Лестер» подаст в суд на АПЛ и Английскую лигу

22 Марта 2024 • 19:47 Комментировать
Бристоль Сити
...
Лестер
29.03 15:30

Английская футбольная лига (EFL) наложила трансферное эмбарго на «Лестер» из-за нарушения клубом финансовых правил. Предстаитель Чемпионшипа опубликовал на своём официальном сайте заявление, в котором сообщил о намерении подать в суд не только на EFL, но и на Премьер-лигу. «Лисы» подчеркнули желание добиваться разбирательства полностью независимой комиссией. Клуб хотел бы, чтобы расследование было публичным.

На текущий момент «Лестер» занимает второе место в турнирной таблице Чемпионшипа. Ближайший матч команда проведёт в пятницу, 29 марта, - против «Бристоль Сити» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер

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