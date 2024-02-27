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Англия. Чемпионшип

​С «Рединга» сняли ещё два очка

27 Февраля 2024 • 17:20 Комментировать

Независимая комиссия вынесла негативное для «Рединга» решение – с команды сняли ещё два очка. Причина – невыполнение клубом платёжных обязательств.

Таким образом, с «Рединга» в этом сезоне сняли уже шесть зачётных баллов. В августе у команды вычли один балл, а в сентябре – ещё три.

Если «Рединг» до конца сезона не погасит задолженности, с клуба снимут ещё два очка. Сейчас эта часть наказания является условной.

Из-за нового вычета очков «Рединг» опустился с 16-го на 19-е место в турнирной таблице Первой лиги – третьего по рангу футбольного дивизиона Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рединг
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