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Англия. Чемпионшип

«Уотфорд» выкупил Чакветадзе у «Гента» официально

01 Февраля 2024 • 21:31 Комментировать

24-летний атакующий полузащитник сборной Грузии Георгий Чакветадзе стал полноценным игроком английского клуба Чемпионшипа, «Уотфорда». Об этом сообщает пресс-служба «шершней».

Напомним, что первую часть текущего сезона Чакветадзе проводил в «Уотфорде» в рамках аренды. Права на игрока принадлежали бельгийскому «Генту».

Судя по всему, грузин неплохо проявил себя в английской команде и его решили выкупить. Статисткиа говорит, что сыграл Чакветадзе в 25 официальных матчах, оформил один гол и две голевые передачи.

По информации Transfermarkt, за новичка «Уотфорд» заплатил «Генту» 2,5 млн евро. О длительности контракта с игроком пока не сообщается.

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Евро-Футбол.Ру,
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