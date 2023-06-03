Джеррард может возглавить известный английский клуб

Легендарный английский полузащитник Стивен Джеррард, который сейчас работает футбольным тренером, может трудоустроиться в Чемпионшипе. Об этом стало известно журналистам The Telegraph.

По сведениям источника, в приглашении 43-летнего специалиста заинтересован «Лидс», который покинул Премьер-лигу по итогам сезона-2022/2023.

В настоящий момент Джеррард находится без клуба. Последним местом работы Стивена была бирмингемская «Астон Вилла».

По итогам сезона Английской премьер-лиги «Лидс» финишировал на предпоследнем месте в турнирной таблице и вылетел в низший дивизион.