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Англия. Чемпионшип

«Норвич» анонсировал уход Пукки официально

05 Апреля 2023 • 17:30 Комментировать

По завершению сезона 2022/2023 нападающий Теэму Пукки покинет «Норвич» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщается на страницах официального сайта «канареек».

Пукки перебрался в «Норвич» летом 2018 года на правах свободного агента. С тех пор финн провёл за английский клуб 204 матча, в которых забил 88 голов и отдал 29 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Норвич» выступает в Чемпионшипе. Там команда занимает седьмое место в турнирной таблице. «Канарейки» ведут борьбу за попадание в плей-офф, где будет разыгрываться одна из путёвок в Премьер-лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Норвич Теэму Пукки
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