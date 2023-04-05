По завершению сезона 2022/2023 нападающий Теэму Пукки покинет «Норвич» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщается на страницах официального сайта «канареек».

Пукки перебрался в «Норвич» летом 2018 года на правах свободного агента. С тех пор финн провёл за английский клуб 204 матча, в которых забил 88 голов и отдал 29 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Норвич» выступает в Чемпионшипе. Там команда занимает седьмое место в турнирной таблице. «Канарейки» ведут борьбу за попадание в плей-офф, где будет разыгрываться одна из путёвок в Премьер-лигу.