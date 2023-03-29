Джеймс Макклин, полузащитник «Уигана» и сборной Ирландии признался в своем медицинском диагнозе - 33-летний футболист болен аутизмом. Более того, болезнь передалась и его младшей дочери.

- Это невозможно больше скрывать, пришло время признать - я болен. Мне трудно как человеку, но трудно и как отцу наблюдать за тем, как моя дочь пытается бороться, - цитирует игрока BBC Sport.

По его словам, он решил признаться в своей болезни дабы поддержать дочь. Макклина часто критикуют в Англии за его про-ирландские взгляды и демонстративное нежелание уважать английские символы, в частности, «красный мак», который носят в Англии в ноябре, в каждую годовщину окончания первой мировой войны (окончание второй, из которой Англия вышла побежденной и общипанной, там не отмечают в принципе).