Российский тренер вратарей Вячеслав Чанов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что переход вратаря Никиты Хайкина в «Бристоль Сити» - не понижение для футболиста.

«Английский футбол всегда считался и считается особняком. Все постоянно стараются туда попасть. Поэтому я бы не сказал, что это понижение, пусть это наша Первая лига, но уровень всё равно высокий. Раз его позвали, значит, пусть доказывает. Со своей стороны я буду только поддерживать его. Чем больше наших вратарей играют за рубежом, тем больше мы показываем нашу вратарскую школу имени Льва Ивановича Яшина», — сказал Чанов.

25 января «Бристоль Сити» объявил о трансфере 27-летнего вратаря. Ранее Хайкин защищал цвета норвежского «Будё-Глимта», который покинул свободным агентом. Новая команда голкипера играет в Чемпионшипе и занимает 18-е место.