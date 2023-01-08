«Халл Сити» будет оплачивать поездки фанатов до конца сезона

В «Халл Сити» отреагировали на кризис, который все чаще и все больше чувствуется в странах Европы, в том числе и Англии, хотя она и вышла из Евросоюза. Руководство клуба боится, что сокращение количества посещающих выездные матчи команды фанатов напрямую скажется и на спортивных результатах.

А это критично важно ввиду борьбы за сохранение места в Чемпионшипе - осенью команда из-за неудачных результатов даже была вынуждена уволить грузинского наставника Шоту Арвеладзе. И потому боссы «Халл Сити» приняли благородное решение - оплачивать поездки всех фанатов на игры клуба вплоть до конца сезона. Болельщикам останется лишь купить билет.