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Англия. Чемпионшип

«Халл Сити» будет оплачивать поездки фанатов до конца сезона

08 Января 2023 • 08:10 Комментировать
Халл Сити
...
Хаддерсфилд Таун
14.01 18:00

В «Халл Сити» отреагировали на кризис, который все чаще и все больше чувствуется в странах Европы, в том числе и Англии, хотя она и вышла из Евросоюза. Руководство клуба боится, что сокращение количества посещающих выездные матчи команды фанатов напрямую скажется и на спортивных результатах.

А это критично важно ввиду борьбы за сохранение места в Чемпионшипе - осенью команда из-за неудачных результатов даже была вынуждена уволить грузинского наставника Шоту Арвеладзе. И потому боссы «Халл Сити» приняли благородное решение - оплачивать поездки всех фанатов на игры клуба вплоть до конца сезона. Болельщикам останется лишь купить билет. 

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Евро-Футбол.Ру,
Халл Сити
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ХАЛЛ СИТИ ХАДДЕРСФИЛД ТАУН
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