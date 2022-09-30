«Халл Сити» уволил Арвеладзе

В английском «Халл Сити» произошла тренерская отставка. Своей должности лишился 49-летний Шота Арвеладзе, который приступил к работе в январе текущего года. «Тигры» слабо начали сезон и набрали всего 11 очков после 10 туров, из-за чего команда расположилась лишь на 20-м месте в Чемпионшипе.

Лучший бомбардир в истории сборной Грузии также тренировал «Кайсериспор», «Касымпашу», «Трабзонспор», «Маккаби» из Тель-Авива и «Пахтакор».

Арвеладзе отметился неординарным поступком в «Касымпаше». В одном из матчей его команда забила в тот момент, когда соперники остановились из-за травмы партнера. Тренер попросил подопечных пропустить в ответ. В итоге его команда уступила 1:2, после чего Арвеладзе ушел в отставку.