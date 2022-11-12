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Англия. Чемпионшип

Компани - лучший тренер октября в Чемпионшипе

12 Ноября 2022 • 10:41 Комментировать

Бывший защитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Венсан Компани, ныне занимающий пост главного тренера «Бёрнли», признан лучшим наставником Чемпионшипа по итогам октября. Об этом рапортует пресс-служба клуба.

Венсан победил в номинации благодаря пяти победам и трем ничейным результатам в восьми поединках. В этих играх команда отметилась 15 забитыми мячами, три раза сыграла на ноль и пропустила шесть голов.

Компани занимает пост рулевого «Бёрнли» с лета нынешнего года. По итогам 20 туров команда набрала 38 баллов и лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа.

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Бёрнли Венсан Компани
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