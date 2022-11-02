На стадионе «Сандерленда» отныне будут конфисковаться монеты

У стадиона «Сандерленда» есть одна специфическая черта - трибуны и сектора расположены таким образом, что места для расположения гостей как бы нависают над зоной, в которой сидят поклонники «черных котов». В последнее время это приводило к тому, что на головы местных постоянно летели мелкие предметы, чаще всего монеты. Они создавали неудобства не только фанам «Сандерленда», но и игрокам, попадая на газон в районе углового флажка.

Поэтому сейчас руководство стадиона приняло достаточно странное решение - конфисковать монеты у всех, кто приходит на футбол с ними в кармане. Все конфискованные таким образом монеты будут использованы в благотворительных целях.