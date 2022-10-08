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Англия. Чемпионшип

Экс-игрок «МЮ» Каррик может возглавить английский клуб

08 Октября 2022 • 09:18 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне начинающий тренер Майкл Каррик может получить работу в клубе из Чемпионшипа. Как информирует BBC Sport, заинтересованность в услугах специалиста проявляет руководство «Мидлсбро». Несколько дней назад клуб отправил в отставку Криса Уайлдера.

Напомним, что Каррик имеет опыт работы помощником Жозе Моуринью и Уле Гуннара Сульшера в стане «красных дьяволов». 3 декабря прошлого года Майкл покинул тренерский штаб «Юнайтед» и с тех пор пребывает в статусе безработного.

По итогам 12 туров Чемпионшипа «Мидлсбро» набрал 13 баллов и располагается на 18-м месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Мидлсбро Майкл Каррик
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