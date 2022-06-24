Руни решил покинуть пост главного тренера «Дерби Каунти»

Наставник английского «Дерби Каунти» Уэйн Руни объявил о решении прекратить сотрудничество с клубом.

Известный экс-нападающий сегодня сообщил руководству клуба о том, что собирается незамедлительно освободить должность главного тренера, информирует журналист Фабрицио Романо.

«Настало время покинуть клуб. Руководители пытались убедить меня передумать, но я уже принял окончательное решение», – заявил Руни.

В прошедшем сезоне «Дерби Каунти» не сумел сохранить прописку в английском Чемпионшипе, заняв предпоследнее 23-е место в турнирной таблице. Новую кампанию «бараны» начнут в третьем по силе дивизионе.