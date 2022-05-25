Компани возглавит «Бёрнли»

Экс-капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани близок к тому, чтобы стать новым тренером «Бёрнли». Бельгиец является приоритетным кандидатом для «бордовых» после вылета в Чемпионшип, который стал для команды первым с 2015 года.

Напомним, что Компани до этого работал в родном «Андерлехте», за который выступал ещё в качестве футболиста. В сезоне 2019/20 бельгиец стал играющим тренером клуба, после чего полностью завершил игровую карьеру и стал полноценным наставником.

«Бёрнли» в этом сезоне уволил своего тренера Шона Дайча, который возглавлял клуб на протяжении восьми лет. 36-летний Компани станет одним из самых молодых тренеров в Чемпионшипе.