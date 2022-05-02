Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

«Мидлсбро» пожизненно дисквалифицировал мальчика и его отца

02 Мая 2022 • 22:09 Комментировать
Мидлсбро
3:1
Сток Сити
окончен

Необычная история с негативным окрасом произошла в английском Чемпионшипе, где в последнем туре, 30 апреля, встретились «Мидлсбро» и «Сток Сити» (3:1).

После финального свистка стюарды не сумели остановить людей, которые вырвались на поле. Среди них был маленький ребёнок, которому отец помог перелезть через заграждение. Мужчина снимал всё происходящее на мобильный телефон.

После этого эпизода ребёнка вернули отцу, потребовав от них покинуть стадион, но подверглись жёсткой брани и угрозам. В результате было принято решение о пожизненном запрете на посещения стадиона как отцом, так и сыном.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сток Сити Мидлсбро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Фулхэм 7:0 Лутон Таун 1.57 4.05 5.90
03.05  21:00 Борнмут ... Ноттингем Форест 1.97 3.30 3.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
22:09 · Англия. Чемпионшип
«Мидлсбро» пожизненно дисквалифицировал мальчика и его отца
30 Апреля
08:56 · Англия. Чемпионшип
Игрок из 4-й лиги Англии пропустит матч из-за застрявшей в ухе ватной палочки
29 Апреля
20:25 · Англия. Чемпионшип
Макси Лопес может стать акционером английского клуба
26 Апреля
21:15 · Англия. Чемпионшип
«Суонси» — «Борнмут»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:3
23 Апреля
09:37 · Англия. Чемпионшип
«Барнсли» вылетел из Чемпионшипа
20 Апреля
17:47 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Манчестер Сити» Дойл заинтересовал «Борнмут»
00:04 · Англия. Чемпионшип
Митрович - первый за последние 30 лет игрок, забивший сорок мячей за сезон
18 Апреля
23:19 · Англия. Чемпионшип
Руни заявил о желании вернуть «Дерби Каунти» в Чемпионшип
22:31 · Англия. Чемпионшип
«Дерби Каунти» опустился в третий дивизион впервые с 1986-го года
20:15 · Англия. Чемпионшип
Руни с «Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа
13:43 · Англия. Чемпионшип
Футболист «Шахтёра» летом перейдёт в «Фулхэм»
10:52 · Англия. Чемпионшип
«Фулхэм» хочет арендовать игрока «Арсенала»
10:44 · Англия. Премьер-лига
Брюс попал в шорт-лист наставников «Бёрнли»
13 Апреля
11:45 · Англия. Чемпионшип
Стало известно, сколько «Фулхэм» заплатит «Шахтёру» за трансфер Соломона
12 Апреля
17:58 · Англия. Чемпионшип
Соломон перейдёт из донецкого «Шахтёра» в «Фулхэм»
Все новости
Рекомендуем