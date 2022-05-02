«Мидлсбро» пожизненно дисквалифицировал мальчика и его отца

Необычная история с негативным окрасом произошла в английском Чемпионшипе, где в последнем туре, 30 апреля, встретились «Мидлсбро» и «Сток Сити» (3:1).

После финального свистка стюарды не сумели остановить людей, которые вырвались на поле. Среди них был маленький ребёнок, которому отец помог перелезть через заграждение. Мужчина снимал всё происходящее на мобильный телефон.

После этого эпизода ребёнка вернули отцу, потребовав от них покинуть стадион, но подверглись жёсткой брани и угрозам. В результате было принято решение о пожизненном запрете на посещения стадиона как отцом, так и сыном.